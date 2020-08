Juve-Lione: è l’arbitro Zwayer il protagonista del match

TORINO – La partita tra Juventus e Lione si è conclusa da poco e ha visto come protagonista assoluto il direttore del match. Stiamo parlando di Zwayer, il fischietto dell’Allianz Stadium che, questa sera ha praticamente condizionato l’andamento della gara. Prima al 12’ con un errore grossolano, concedendo il penalty ai francesi per un entrata di Bentancur, evidentemente sulla palla. Poi concede un calcio di rigore anche ai bianconeri, per un fallo di mano di Depay, anche questo molto dubbio vista la posizione del braccio completamente attaccata al corpo. Direzione di gara pressoché insufficiente.Ma attenzione perché, proprio dopo la durissima batosta Champions, arrivano voci pesantissime in casa bianconera. Fallimento totale, adesso basta: Agnelli ribalta tutto! >>>VAI ALLA NOTIZIA