Juve, l’ex obiettivo Dani Olmo: “Avevo offerte in Italia, ma il progetto del Lipsia mi ha convinto”

TORINO- Sfumato ufficialmente per al Juve il possibile acquisto di Dani Olmo, talentuoso centrocampista spagnolo unitosi ufficialmente al Lipsia. L’ex Dinamo Zagabria, nella sua conferenza stampa di presentazione, ha spiegato i motivi che lo hanno spinto ad accettare la destinazione tedesca: “La Bundesliga è un campionato che mi attira molto. Avevo offerte in Italia e in Spagna, ma quando mi hanno chiamato qui non ho avuto un attimo di esitazione. Questa è la scelta giusta per me, il club vuole crescere e aiutare me a farlo. Sono molto felice di essere qui e non vedo l’ora di scendere finalmente in campo”.