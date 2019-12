Juve, le statistiche del mercoledì fanno sorridere

TORINO- Juventus tra poco in campo al “Marassi” di Genova per la sfida alla Sampdoria, ultimo impegno di campionato per questo 2019. Bianconeri che anticipano la sfida ad oggi a causa dell’impegno in supercoppa italiana contro la Lazio di domenica. Una sorta di turno infrasettimanale, quindi, per gli uomini di Maurizio Sarri, che sperano di continuare nella loro striscia positiva. Abituata a giocare di mercoledì in campionato nelle ultime stagioni, la Vecchia Signora è imbattuta da 13 gare, dove ha ottenuto ben 11 vittorie e 2 pareggi, mantenendo per 8 volte la rete inviolata.