La migliore Juve della stagione, tifosi incontenibili: “Che dice Cassano?”

Chiude l'anno come meglio non poteva la Juventus di Allegri, che rifila un secco 3 a 0 alla Lazio di Sarri, scavalcandola in classifica. Sesto successo e sesta gara consecutiva senza subire reti. La squadra vista in campo domenica sera allo Stadium è sembrata la più matura di tutta la stagione. Il Napoli è distante 10 punti, ma la Vecchia Signora è tornata. Tutto è possibile ora. Con il rientro dei vari big a gennaio, l'armata bianconera può ancora dire la sua per il titolo.