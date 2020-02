Juve, la difesa non è più imperforabile. E quanto manca l’apporto di Chiellini

TORINO- Anche contro il Verona, così come accaduto in molte occasioni in campionato, la Juventus non è riuscita a mantenere la propria porta inviolata (solo 7 i clean sheet in 23 partite tra Szczesny e Buffon). Arriva così a quota 23 la cifra sui gol subiti dal club bianconero in serie A, ben 5 in più dell’Inter e 3 della Lazio, attualmente ai primi due posti come migliori difese. Manca sicuramente l’apporto di capitan Chiellini, colonna del reparto da anni e ai box dallo scorso 31 agosto a causa di un infortunio al crociato. Il numero 3 è sulla via del rientro in campo e a fine mese dovrebbe tornare a disposizione, sperando basti il suo aiuto per ritrovare quell’impermeabilità che al momento è venuta meno.