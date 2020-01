Juve, la cooperativa del gol: 18 gare a segno su 19

TORINO- Escluso l’infortunio accorso a Merih Demiral, arrivano soltanto buone notizie per la Juve dalla trasferta di Roma. I bianconeri, con il successo per 2-1 a discapito dell’undici giallorosso, hanno scavalcato l’Inter in classifica, portandosi al primo posto e laureandosi così campioni d’inverno all’ultima giornata disponibile. Dato ancor più importante, che potrà rassicurare Maurizio Sarri, è quello sui gol segnati. Le reti di Merih Demiral e Cristiano Ronaldo, infatti, hanno portato a 18 le partite in cui la Juventus è andata in gol, su 19 totali giocate fin qui (nessuno ha fatto meglio). Unico neo lo 0-0 con la Fiorentina di inizio campionato.