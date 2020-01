Juve, Kimmich nome caldo per la fascia destra

TORINO- Fuggi fuggi in casa Bayern Monaco dove, in estate, diversi senatori potrebbero abbandonare il club. Tra questi c’è anche Joshua Kimmich, giovane laterale destro impiegabile anche a centrocampo. Il tedesco vorrebbe lasciare il club bavarese per iniziare una nuova avventura e, tra le possibili destinazioni, ci sarebbe anche la Juve, alla ricerca di un esterno destro che possa rimpiazzare il deludente Danilo. Il club bianconero dovrà però fare attenzione alla nutrita concorrenza, rappresentata da Psg e Barcellona.