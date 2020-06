Juve, ipotesi scambio Romero-Under

TORINO – Pur alternando grandi prestazioni a gare sottotono, Cengiz Under ha messo in mostra un gran talento durante la sua avventura con la Roma. Il gioiellino turco ora potrebbe compiere un salto di qualità, e secondo quanto riferito da Tuttosport questo potrebbe avvenire con un passaggio alla Juventus. I bianconeri starebbero riflettendo sull’operazione, pensando di poter mettere in piedi uno scambio con Cristian Romero, difensore centrale che a fine stagione rientrerà dal prestito al Genoa.