Juve-Inter, Sky apre alla diretta in chiaro

TORINO- Secondo quanto riportato dall’ANSA, ci sarebbe stata un’apertura da parte di Sky per la trasmissione di Juve-Inter in chiaro. Il match di domenica sera, che verrà giocato a porte chiuse, potrebbe quindi essere seguito lo stesso da un vasto numero di spettatori: “Vista l’eccezionalità del momento, se si creassero i presupposti di intesa con la Lega Calcio, Sky potrebbe valutare di aprire una “finestra in chiaro” trasmettendo su TV8 (nostro canale gratuito) almeno la partita di domenica sera, Juventus-Inter, per consentire a tutti di vederla”. ​

