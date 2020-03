Juve-Inter, si va verso il recupero per domenica sera

TORINO- Dalla riunione della Lega avvenuta nella tarda mattinata di oggi è emersa la possibilità di recuperare, già in questo fine settimana, le gare rinviate a causa del Coronavirus. Coinvolta anche la Juventus che, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dovrebbe scendere in campo domenica sera nel posticipo contro l’Inter. Le gare verranno giocate tutte a porte chiuse e, nelle prossime ore, è attesa la conferma ufficiale. Questo il programma completo:

Sampdoria-Verona: sabato ore 20.45

Milan-Genoa: domenica ore 12.30

Parma-SPAL: domenica ore 15

Sassuolo-Brescia: domenica ore 15

Udinese-Fiorentina: domenica ore 18

Juventus-Inter: domenica ore 20.45

