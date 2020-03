Juve-Inter, Sarri ripropone il tridente con Cuadrado

TORINO – Domenica, finalmente, andrà in scena Juventus-Inter. I bianconeri si presentano alla sfida fondamentale per il campionato dopo la sconfitta di Lione. L’obiettivo della Juventus è dimenticare la delusione e rilanciarsi in vista del ritorno. Contro i nerazzurri si potrebbe rivedere il tridente composto da Dybala, Cristiano Ronaldo e Cuadrado. Lo stesso impiegato nelle ultime uscite, che nonostante abbia fornito prestazioni altalenanti sembrerebbe essere la soluzione più apprezzata da Maurizio Sarri.

