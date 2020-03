Juve-Inter, quinto clean sheet consecutivo per i bianconeri allo Stadium

TORINO- Se in attacco Ramsey e Dybala hanno costruito le due reti che hanno portato al successo contro l’Inter ieri sera, anche il lavoro della difesa non è stato certamente da meno. Perfetta la prestazione dei due centrali Bonucci e De Ligt, che hanno evitato a Szczesny una serata di duro lavoro, con il polacco che ha potuto così festeggiare una nuova rete inviolata. Allo Stadium, per i bianconeri, questa è stata tra l’altro la quinta volta consecutiva contro i nerazzurri senza subire gol. L’ultimo a violare la porta dei campioni d’Italia è stato Icardi nel 2015.

