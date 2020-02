Juve-Inter, possibilità di vedere Chiellini dall’inizio

TORINO- Ormai superata la cocente sconfitta rimediata in Champions League con il Lione, la Juventus è con la testa al big match di domenica sera contro l’Inter. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, sono alte le probabilità di vedere Chiellini in campo nuovamente dal primo minuto, dopo la trasferta vittoriosa in casa della Spal. Il numero 3, spedito in tribuna mercoledì, potrebbe affiancare Bonucci al centro della difesa, con De Ligt diretto in panchina.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<