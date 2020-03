Juve-Inter, ora è ufficiale: si gioca domenica sera

TORINO- Dopo i rinvii causati dai disordini creati dall’emergenza Coronavirus, la Juventus è pronta a tornare in campo. I bianconeri, come ufficializzato dalla Lega in questi minuti, saranno in scena domenica sera all’Allianz Stadium contro l’Inter, big match destinato ad essere inizialmente disputato il primo marzo. Questi orari e giorni di tutti i recuperi:

PARMA-SPAL: domenica 8 marzo alle ore 12.30

MILAN-GENOA: domenica 8 marzo alle ore 15.00

SAMPDORIA-VERONA: domenica 8 marzo alle ore 15.00

UDINESE-FIORENTINA: domenica 8 marzo alle ore 18

JUVENTUS-INTER: domenica 8 marzo alle ore 20.45

SASSUOLO-BRESCIA: lunedì 9 marzo alle ore 18.30

