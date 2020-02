Juve-Inter, nuovo dietrofront: si può giocare a porte aperte

TORINO- Nuovo capitolo del big match tra Juve ed Inter, previsto attualmente per domenica sera. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, la partita scudetto tra i due club potrebbe ora disputarsi a porte aperte, come fatto intendere dal governatore della regione Piemonte Alberto Cirio. Da escludere, invece, l’ipotesi di un rinvio a lunedì, giorno troppo vicino ai ritorno delle semifinali di Coppa Italia in cui sono impegnate le squadre.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<