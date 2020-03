Juve-Inter, nuovo capitolo: si può giocare mercoledì o giovedì

TORINO- Inizialmente prevista per il 13 maggio, la gara tra Juve ed Inter, che sta causando diverse discussioni nelle ultime ore, potrebbe essere recuperata in settimana. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che parla di un possibile slittamento delle partite di coppa Italia previste per mercoledì e giovedì, così da consentire il recupero di questa giornata di campionato. Difficile, però, arrivare ad un accordo che accontenti tutti in così poche ore.

