Juve-Inter, il ricordo di Del Piero: nel 2012 il primo gol allo Stadium

TORINO- Quella tra Juve e Inter è una rivalità che va avanti da decenni e che domani, per la prima volta dopo diverse stagioni, tornerà ad avere un profumo di sfida scudetto. Tra i protagonisti del match, nel corso degli anni, c’è stato sicuramente anche Alex Del Piero, risultato più volte decisivo per i successi bianconeri contro i rivali nerazzurri. In una di queste occasioni, inoltre, l’ex capitano e numero 10 della Vecchia Signora mise a segno il suo primo gol in campionato allo Stadium. Era il 2012 e “Pinturicchio” raddoppiò l’iniziale vantaggio firmato Caceres, come ricordato da un suo post sui social: