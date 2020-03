Juve-Inter, il protagonista: lo Stadium vuoto

TORINO- In una serata in cui la Juventus stende l’Inter grazie ai gol di Ramsey e Dybala, grande assente è stato sicuramente il pubblico. Protagonista del match dello Stadium è quindi lo Stadium stesso, vuoto per uno dei big match più importanti della stagione a causa delle misure prese dal Governo riguardo l’emergenza Coronavirus. Un risultato positivo per la squadra di Sarri, che si sarebbe però trasformato in una grande festa con i cori e l’affetto dei sostenitori a spingere Ronaldo e compagni.

