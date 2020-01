TORINO- Juventus e Inter continuano a sfidarsi. Bianconeri e nerazzurri, oltre a contendersi lo scudetto, sono al centro di uno scontro anche sul mercato, che li porta ad avere diversi obiettivi in comune. L’ultimo in ordine di tempo è l’olandese Chong, classe 2000 in scadenza a giugno con il Manchester United. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club meneghino starebbe accelerando per portare l’esterno a Milano, incontrando il suo entourage in queste ore.