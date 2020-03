Juve-Inter, i nerazzurri devono sfatare un tabù

TORINO- Domani sarà il giorno di Juve-Inter, attesa sfida scudetto che sarebbe dovuta andare in scena già la scorsa settimana, salvo poi il cambio di programma dovuto all’emergenza Coronavirus. Una partita, quella tra bianconeri e nerazzurri, che ultimamente sta sorridendo solo ai campioni d’Italia, che hanno perso solo un incontro (2-1 a San Siro del 2016) degli ultimi 14 disputati in campionato contro i rivali meneghini. Lukaku e compagni, quindi, ce la metteranno tutta per sfatare questo tabù in uno stadio in cui hanno ottenuto un solo successo (3-1 del novembre 2012).

