Juve-Inter, Conte sulla scia di Trapattoni

TORINO- È il giorno di Juve-Inter, attesissimo big match che dopo anni è tornato a valere lo scudetto. Sarà, però, anche la prima per Antonio Conte a Torino da avversario dopo il suo ritorno estivo in Italia. E, come riportato da Tuttosport, il tecnico salentino potrebbe centrare un record riuscito fino ad ora solamente a Trapattoni. L’ex mister di Cusano Milanino è infatti l’unico ad aver vinto questa partita sulle panchine di entrambe le squadre.

