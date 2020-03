Juve-Inter, cambia tutto: il 9 marzo la data del recupero

TORINO- Nuovo capitolo per Juve-Inter, gara rinviata ieri a causa dell’emergenza Coronavirus. Secondo quanto riportato dall’ANSA, la Lega e la FIGC si sarebbero accordate in merito ad uno scivolamento delle gare di campionato (che subirebbe nuovamente una mezza pausa in questo weekend), con il derby d’Italia previsto per il 9 marzo alle 20.45 (anche se i nerazzurri sarebbero contrari). Il penultimo turno verrebbe inoltre inserito nelle date tra il 12 e il 14 maggio, così da rispettare la chiusura del 24. Queste le date della altre gare da recuperare:

Sabato 7 marzo

Sampdoria-Verona (20.45).

Domenica 8 marzo

Udinese-Fiorentina (20.45).

Lunedì 9 marzo

Milan-Genoa (18.30)

Parma-Spal (18.30)

Sassuolo-Brescia (18.30)

