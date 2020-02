Juve-Inter, anche la Rai disponibile a trasmettere in chiaro

TORINO- Come si può apprendere dall’Ansa, anche la Rai ha dato la propria disponibilità a trasmettere in chiaro alcune delle prossime partite di Serie A, a cominciare dal big match tra Juve ed Inter di domenica: “La Rai ha appena manifestato alla Lega Calcio la propria disponibilità a trasmettere in chiaro sul canale a più larga diffusione le partite che saranno disputate nel prossimo turno a porte chiuse. Lo apprende l’Ansa da una fonte qualificata dell’azienda di servizio pubblico. “Lo facciamo – spiega la fonte – a tutela dell’ interesse pubblico alla massima diffusione delle stesse gare considerando che i canali RAI sono fruibili dal 99, 87 % della popolazione italiana”.

