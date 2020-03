Juve-Inter: 13 maggio data indicativa, la Lega valuta altre soluzioni

TORINO- Come riportato da Sky Sport, la Lega si sarebbe riunita quest’oggi per discutere del rinvio di Juventus-Inter e di altre quattro gare inizialmente previste per i giorni di ieri ed oggi. Il 13 maggio, infatti, sarebbe solamente una data indicativa al momento, vista la complessità dei calendari delle varie competizioni in cui sono coinvolti i club in causa. Decisione non ancora presa e il tutto è stato rinviato ad un’Assemblea straordinaria che sarà organizzata nei prossimi giorni e vedrà la presenza di tutte le squadre.

