Juve in versione blu, come l’ultima volta a Lione

TORINO- Pochi minuti al fischio d’inizio di Lione-Juventus, prima gara di Champions League per Ronaldo e compagni dopo la fine dei gironi. Bianconeri che inizieranno in trasferta, indossando la maglia blu, terza per questa stagione e indossata anche nell’ultima gara di campionato contro la Spal. Come nell’ultima trasferta in casa del club francese (stagione 2016/17), la Vecchia Signora fa dunque affidamento su una divisa di colore blu. Il risultato sarà lo stesso?:



>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<