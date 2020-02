Juve, in arrivo 20 giorni di fuoco

TORINO – La Juventus, impegnata oggi contro la Spal, è pronta a dare il via ad una serie di sfide fondamentali. Le prossime tre settimane saranno vitali per i bianconeri, che decideranno gran parte delle sorti di questa stagione. In ballo ci saranno la qualificazione ai quarti di Champions League contro il Lione e la corsa Scudetto (mai così aperta negli ultimi 8 anni). Juventus-Inter sarà il big match, al quale la Juventus dovrà arrivare avendo ancora i tre punti di vantaggio che ha adesso, fondamentale per dare a Conte quell’ultimatum da dentro o fuori che potrebbe rivelarsi decisivo.

