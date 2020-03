Juve, idea El Shaarawy per l’attacco

TORINO- In estate la Juventus effettuerà una mini rivoluzione del proprio reparto offensivo, in cui rischiano il posto Federico Bernardeschi e Douglas Costa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per sostituire uno dei due esterni, il club bianconero avrebbe messo nel mirino Stephan El Shaarawy, attualmente in forza al club cinese dello Shangai Shenhua ma con tanta voglia di rimettersi in gioco in un campionato di maggior prestigio. Su di lui, però, ci sarebbero anche la Roma e il Napoli. Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivata anche un’altra pesantissima notizia, in arrivo un ribaltone totale. E’ finita, sarà addio: andranno via a fine stagione! >>>VAI ALLA NOTIZIA

