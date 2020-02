Juve, Haaland resta nel mirino

TORINO – Il mancato passaggio in bianconero di Haaland a gennaio continua a far molto discutere. Ma sembra che oltre al dietrofront della Juventus ci sia stata anche una scelta del giocatore e del suo entourage. Raiola e Haaland avrebbero preferito un club come il Borussia Dortmund, con una politica più improntata sullo sviluppo dei giovani talenti e con meno concorrenza. Con l’esperienza tedesca Haaland avrà modo di farsi le ossa anche in campo internazionale e sviluppare il suo gigantesco potenziale. La Juventus rimane alla finestra, con quella clausola da 75 milioni di euro esercitabile nel 2021 a rassicurare tifosi e dirigenza.

