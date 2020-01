Juve-Fiorentina, oltre ai tre punti c’è in ballo il futuro di Castrovilli

TORINO- Mancano ormai tre giorni alla sfida tra Juventus e Fiorentina, che potrebbe rilanciare i bianconeri in classifica dopo il deludente ko di Napoli. Quella con i viola, però, non sarà una sfida che vedrà in ballo solamente i tre punti, ma anche il futuro di uno dei giovani italiani più promettenti al momento: Gaetano Castrovilli. L’ex Cremonese piace molto ai campioni d’Italia che, secondo quanto riportato da Tuttosport, potrebbero avviare una trattativa nei prossimi mesi. Si parte da una base di 30 milioni di euro, che potrebbe però lievitare in questo finale di stagione.