Juve-Fiorentina con Diletta Leotta: iniziativa benefica su Wishraiser

Il sito https://www.wishraiser.com/it ha pubblicato un’iniziativa benefica organizzata in collaborazione con DAZN che mette in palio la possibilità di poter vivere da protagonista la sfida che si disputerà il 2 Febbraio allo Juventus Stadium tra i bianconeri e la Fiorentina. La nuova raccolta fondi lanciata da DAZN è destina alla Onlus Special Olympics Italia che propone e organizza eventi sportivi per persone con e senza disabilità intellettiva. Il fortunato donatore che verrà sorteggiato potrà volare a Torino, assistere alla sfida Juventus-Fiorentina dallo Skybox DAZN e scendere a bordo campo per incontrare nel pre-partita una delle presentatrici più amate dagli italiani, Diletta Leotta. Per partecipare basta andare sul sito https://www.wishraiser.com/it. cliccare sul bottone “partecipa” selezionare il livello di donazione desiderata, registrarsi sulla piattaforma, procedere con al donazione e incrociare le dita.