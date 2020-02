Juve, Esteves l’ultimo nome per la fascia destra

TORINO- Viste le prestazioni poco convincenti di Danilo e i diversi problemi fisici che hanno colpito Mattia De Sciglio, la Juve in estate si muoverà per rinforzare la fascia destra difensiva. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’ ultima idea porterebbe i bianconeri sulle tracce di Tomas Esteves, classe 2002 in forza alla squadra B del Porto e punto fermo del Portogallo under21. Il ragazzo ha una clausola rescissoria di 10 milioni di euro, che ha attirato però gli interessi anche degli altri top club europei.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<