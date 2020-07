TORINO- Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Juventus e Inter si starebbero già sfidando a suon di milioni per provare a portare in Italia Kantè, il centrocampista del Chelsea. Il giocatore avrebbe infatti espresso la volontà di voler cercare nuove esperienze, e le due società di Serie A si sono subito affacciate alla finestra. Quale delle due avrà la meglio?

