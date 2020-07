TORINO- Con l’addio di Gonzalo Higuain ormai certo, la Juventus sta inseguendo un nuovo attaccante per la prossima stagione. Ruolo che potrebbe essere ricoperto da Edin Dzeko, in uscita dalla Roma. Le due società infatti, si sono parlate e la Roma si sarebbe mostrata disponibile a trattare. I giallorossi, in particolare, valuterebbero 2 contropartite tecniche, Romero e Perin, più ovviamente, soldi.

