Juve e Arsenal puntano Aouar

TORINO – Tifosi e dirigenza avranno l’occasione di vederlo da vicino nelle prossime settimane, e non è da escludere che qualcuno possa prendere degli appunti importanti. Houssem Aouar, gioiellino di casa Lione, è uno dei prospetti più interessanti del calcio francese. La Juventus, riporta il Daily Mail, sembrerebbe averci posato gli occhi sopra. Ma la Vecchia Signora non è sola. Sempre stando al tabloid britannico, oltre a madama anche l’Arsenal sarebbe in corsa per il giocatore.

