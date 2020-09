Juve divisa tra l’occasione Dzeko e il sogno Suarez

TORINO – Saranno settimane decisive quelle che ci separano dall’inizio della nuova stagione calcistica, con il mercato che sta entrando sempre di più nel vivo e sta infiammando anche questi ultimi giorni di fine estate. In casa Juve il nodo da sciogliere resta sempre quello legato al parco attaccanti, con molti nomi noti che da tempo, circolano sul taccuino di Paratici, Dzeko e Suarez su tutti.

IL CANDIDATO – Al momento quello che sembra avere la meglio per rimpiazzare l’eredità che, verrà lasciata da Gonzalo Higuain, come anticipato nella prima conferenza stampa di Andrea Pirlo, è l’attaccante giallorosso. Su di lui è arrivata la benedizione del neo allenatore bianconero che, lo ha individuato come prima scelta per la sua idea di gioco. Il bosniaco avrebbe in un primo momento accettato il trasferimento sotto la Mole, ma l’operazione è in fase di stand-by, visti i rumors di mercato che rimbalzano dalla Spagna, i quali vorrebbero l’attaccante in uscita dal Barcellona alla corte dell’ex numero 21.

IL SOGNO – Già, Suarez appunto. Il Pistolero è stato scaricato da Koeman neanche fosse un pacco postale e il bagaglio che porterà con se peserà tantissimo, quasi come i 416 gol realizzati in tutta la sua carriera. Numeri che fanno sognare i tifosi juventini e che fanno gola dalle parti della Continassa, dove si stanno monitorando nei minimi dettagli entrambe le situazioni. I costi sarebbero pressoché simili, 10 milioni più 2 di bonus per il cartellino di Dzeko, con biennale da 7,5 a stagione, contro i 15 annuali del l'uruguaiano che, come anticipato si libererà a zero. Bisognerà attendere ancora qualche giorno, prima che venga svelato il nome di chi giocherà al fianco di Dybala e Ronaldo, ma la sensazione è che il prossimo acquisto della Juve sarà annunciato a breve.