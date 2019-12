Juve, difesa sotto processo: 8 tiri in porta subiti con la Lazio

TORINO- Una Juventus tra le peggiori della stagione ha ceduto il passo alla Lazio, che con un nuovo 3-1 ha alzato al cielo di Riad la sua quinta supercoppa italiana. Bianconeri mai veramente in partita, a differenza della squadra di Inzaghi, che si è mostrata più cinica e vogliosa di portare a casa il risultato. A testimoniarlo è anche il dato sui tiri in porta, con i capitolini che sono arrivati dalle parti di Szczesny per ben otto volte. Un record che certifica le difficoltà che la difesa dei campioni d’Italia sta trovando, visto che sole due settimane fa era stabilito il precedente primato negativo (9 tiri nel ko 3-1 all’Olimpico contro Immobile e compagni).