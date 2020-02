Juve, così non va: 9 punti in meno rispetto alla scorsa stagione

TORINO- Maurizio Sarri e la Juventus non stanno sicuramente vivendo il momento più felice del loro sodalizio. I bianconeri, sconfitti nelle ultime due trasferte da Napoli ed Hellas Verona, sono al momento al secondo posto in classifica dietro l’Inter e con la Lazio terza a un solo punto di distanza. Una situazione difficile da immaginare un solo anno fa quando, all’ultima stagione dell’era Allegri, la Vecchia Signora era saldamente al comando a quota 63 punti (20 vittorie e 3 pareggi), mentre oggi si trova con ben 9 punti in meno (17 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). A preoccupare sono anche le statistiche sui gol fatti (49 a 44) e sui gol subiti (15 a 23), che evidenziano ulteriormente il momento di grande difficoltà della squadra.