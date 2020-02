Juve, contro il Verona solo 3 tiri nello specchio: è record negativo

TORINO- Una Juve poco cattiva è uscita dal “Bentegodi” con una sconfitta per 2-1 contro il Verona. Bianconeri mai del tutto padroni di un match che, i gialloblù, sono stati bravi a tenere vivo fino alla fine. Decisiva sicuramente la fase difensiva fatta dalla squadra di Juric, che ha permesso a Ronaldo e compagni di arrivare solamente tre volte in 90 minuti a tirare in porta. Come riportato da OptaPaolo, insieme alla gara dell’andata contro gli scaligeri, è il record negativo della stagione.