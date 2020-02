Juve, centrocampo in astinenza: 16 giornate a senza gol

TORINO- I gol di Dybala e Cuadrado stendono il Brescia e, dopo il ko di Verona, la Juventus rialza la testa e si porta in testa alla classifica in attesa di conoscere il risultato di Lazio-Inter. A voler trovare il pelo nell’uovo, quella contro i lombardi è stata la sedicesima partita consecutiva in cui un centrocampista bianconero non ha trovato la via del gol in campionato. L’ultima rete risale allo scorso 19 ottobre, in occasione del successo sul Bologna (rete di Pjanic). Da quel giorno soltanto sette assist, di cui ben cinque messi a referto da Bentancur.

