Juve-Barcellona, si chiude per lo scambio Pereira-Marques

TORINO- Asse caldo quello di mercato tra Juventus e Barcellona. I due club, che lavorano al possibile scambio tra Rakitic e Bernardeschi, stanno lavorando anche per un altro affare, che sembra ormai ad un passo dalla chiusura. Da Torino è pronto a sbarcare in catalogna il brasiliano Matheus Pereira, in tournée con la prima squadra di Sarri in estate e ora in prestito ai francesi del Dijon. A fare il percorso inverso, invece, dovrebbe essere il centravanti venezuelano Marques, classe 2000 pronto ad unrisi all’under23.