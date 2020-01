Juve attenta: su Chong c’è anche il Napoli

TORINO- L’eterna sfida stagionale tra Juventus e Inter, oltre che sul campo, si è protratta anche sul mercato. I due club hanno infatti diversi obiettivi in comune, tra cui il giovane Chong, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Sul classe 1999, che nei giorni scorsi sembrava vicino ai bianconeri, si sarebbe però inserito anche il Napoli. Il ragazzo non vuole rinnovare il proprio accordo con i Red Devils e il suo entourage lo ha proposto anche agli azzurri, così da trovargli più facilmente una nuova squadra.