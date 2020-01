Juve attenta: il Napoli ti soffia Kumbulla

TORINO- Dopo la sconfitta rimediata al San Paolo domenica sera, la Juventus rischia di subire un’altra clamorosa beffa per mano del Napoli. Come riportato da Sky Sport, infatti, il club azzurro sarebbe al momento in vantaggio nella corsa a Marash Kumbulla, giovane difensore albanese che in forza all’Hellas sta mostrando buone cose. Alla sua prima stagione in serie A, il ragazzo ha attirato le attenzioni dei due club, con i partenopei che avrebbero offerto ben 20 milioni di euro per il suo cartellino. Affare che potrebbe andare in porto per la prossima stagione, con la decisione di lasciare l’albanese in prestito ai gialloblù fino a giugno.