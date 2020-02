Juve, a Lione per un nuovo risultato positivo in trasferta

TORINO- Juve di scena a Lione tra poche ore, in campo per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Bianconeri che, come riportato dal sito ufficiale, vanno in cerca di un nuovo risultato positivo in una trasferta di Champions League. Negli ultimi sette precedenti, infatti, Ronaldo e compagni sono andati ko soltanto contro l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi della passata stagione. 2-0 poi rimontato nel ritorno allo Stadium dalla tripletta di uno scatenato Ronaldo.

