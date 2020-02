Juve, a Lione c’è anche Jay in compagnia di una guida speciale

TORINO- Ci stiamo avvicinando a grandi passi alla sfida tra Lione e Juventus, andata degli ottavi di finale di Champions League per le due squadre. I bianconeri, terminato l’allenamento pomeridiano, arriveranno in Francia in serata, dove svolgeranno poi il classico walk around all’interno dello stadio. Chi, invece, è già arrivato in terra transalpina è Jay, mascotte della squadra, che ha avuto modo di visitare la città in compagnia di Liou, mascotte del Lione. Il video è stato poi postato dai social della Vecchia Signora. Ma, nel frattempo, stanno circolando anche alcune grosse novità di mercato in vista della prossima estate. Agnelli pronto a ribaltare tutto, maxi rivoluzione in arrivo: c’è un giocatore bianconero che rischia grosso! >>>VAI ALLA NOTIZIA

