Juninho: “Buona prestazione, ma la Juve è più forte e dobbiamo avere rispetto”

TORINO- Ai microfoni di OLTV, il dirigente del Lione Juninho ha detto la sua dopo i primi 90 minuti tra il club francese e la Juventus: “Buona prestazione, specialmente nel primo tempo. Gli ultimi trenta minuti ci hanno fatto capire, invece, che tipo di avversario troveremo al ritorno. Ho provato molte emozioni, ma bisogna mantenere la calma perchè la Juve è una squadra migliore di noi e va rispettata come si deve. Sarà importante non prendere gol e provare a farne almeno uno. Difesa e centrocampo dovranno lavorare uniti come fatto in questa occasione”.

