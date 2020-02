Juninho ai tifosi: “Mi fido dei giocatori, non sono cattivi né criminali”

TORINO – A due giorni dalla sfida tra Lione e Juventus, il direttore sportivo del club francese, Juninho Pernambucano, ha parlato a Le Progres. Queste le sue dichiarazioni sulla contestazione dei tifosi nei confronti dei calciatori: “Mi fido dei giocatori, sono responsabili. Abbiamo una squadra particolare, ma non abbiamo cattivi né criminali in rosa. Sono giovani, non hanno vinto molto e forse gli manca un po’ della cultura che esisteva al Lione quando giocavo io. I tifosi reagiscono con passione perché conoscono gli stipendi dei giocatori e la loro vita privata. Ma il pubblico non vede il lavoro quotidiano in allenamento”.

