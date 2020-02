TORINO- Giornata di visite in casa Juventus, che durante l’allenamento di stamattina in preparazione della sfida con l’Hellas Verona, ha accolto al JTC l’A.S. Volley Lube Civitanova. Prima un giro nella struttura di allenamento da parte dei pallavolisti, poi le classiche foto di rito tra i campioni delle due squadre. Osmany Juantorena, colonna della Lube e della Nazionale italiana, ha posato per l’occasione con Paulo Dybala, da lui definitivo “El diablo”: