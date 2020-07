Jorginho sempre più escluso, e la Juventus ci pensa

TORINO- Non solo Arthur. In casa Juventus si inizia a parlare anche di Jorgihno, centrocampista attualmente in forza al Chelsea, e che a fine stagione con ogni probabilità andrà via. Da quando è ricominciata la Premier League infatti, il giocatore ha collezionato solamente dieci minuti di gioco. Secondo l’ex Manchester United Gary Neville, opinionista a Sky Sports, il tecnico del Chelsea starebbe cercando in tutto i modi di “farlo fuori”. Il Chelsea potrebbe lasciarlo partire senza grosse ostruzioni, e la Juventus rimane alla finestra, in attesa di nuovi segnali.

