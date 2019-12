Joao Felix: “Ronaldo un idolo, sta scrivendo la storia. Un orgoglio sentirlo parlare di me”

TORINO- Joao Felix, nuovo gioiello del calcio portoghese, ha parlato ai microfoni di A Bola di Cristiano Ronaldo, suo idolo e calciatore al quale è stato paragonato: “Cristiano è uno degli idoli della mia infanzia, un vero esempio per me. Quando ero un bambino lui già era un calciatore all’apice della propria carriera. È unico e irripetibile, sta scrivendo ancora la storia del calcio nonostante i 34 anni. Sentirlo parlare bene di me è stato un orgoglio. Paragoni? Tra me e lui vedo ancora molta distanza”.