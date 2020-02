Joao Felix: “La prima volta che ho visto Ronaldo sembrava di essere in un videogioco”

TORINO- Joao Felix, stellina emergente dell’Atletico Madrid e del calcio portoghese, ha parlato in un’intervista a Eleven Sports del suo primo incontro con Cristiano Ronaldo, idolo calcistico della sua infanzia: “Quando l’ho visto per la prima volta sembrava di essere all’interno di un videogioco. Lo avevo visto in televisione, ma mai dal vivo e sembrava essere alto tre metri. Gli piace molto socializzare con i suoi compagni di squadra e mi ha aiutato tanto ad inserirmi nel gruppo in Nazionale”.